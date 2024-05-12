https://news.day.az/world/1659619.html Владимир Путин назначил Сергея Шойгу Секретарем Совета Безопасности РФ
Владимир Путин назначил Сергея Шойгу Секретарем Совета Безопасности РФ
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу Секретарем Совета Безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az.
Согласно информации, в связи с этим Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Шойгу в должности секретаря СБ РФ будет одновременно заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии РФ
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