Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу Секретарем Совета Безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az.

Согласно информации, в связи с этим Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Шойгу в должности секретаря СБ РФ будет одновременно заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии РФ

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