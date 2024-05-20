В Иране установили личность человека, сумевшего выйти на связь после крушения вертолета

Представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе и имам мечети в Тебризе Али Хашим позвонил по мобильному телефону после того, как вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрагима Раиси из Худаферина в Тебриз, совершил жесткую посадку.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.

По его словам, имам мечети дважды связывался с ним и сообщил, что его состояние тяжелое. Он также рассказал, что слышал вдалеке звук машины скорой помощи.

Отметим, что сегодня летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку. Из-за погодных условий и сложного рельефа местности поисково-оперативные группы до сих пор не смогли добраться до места происшествия.

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