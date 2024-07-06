В Москве раскрыто жестокое убийство 14 летней давности
В Москве задержан подозреваемый в жестоком убийстве милиционеров в Ошской области Кыргызстана 14 лет назад.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Спутник Кыргызстан", информацию об этом распространила пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана.
Подозреваемый доставлен в Кыргызстан.
Напомним, в ночь с 10 на 11 июня 2010 года на юге Киргизии в городе Оше начались массовые беспорядки продолжавшиеся несколько дней. По официальным данным, в результате беспорядков погибли более 400 человек, ранения и травмы получили около 2 тысяч (по неофициальным данным, погибли более 2 тысяч человек).
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