В Москве раскрыто жестокое убийство 14 летней давности

В Москве задержан подозреваемый в жестоком убийстве милиционеров в Ошской области Кыргызстана 14 лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Спутник Кыргызстан", информацию об этом распространила пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана.

Подозреваемый доставлен в Кыргызстан.

Напомним, в ночь с 10 на 11 июня 2010 года на юге Киргизии в городе Оше начались массовые беспорядки продолжавшиеся несколько дней. По официальным данным, в результате беспорядков погибли более 400 человек, ранения и травмы получили около 2 тысяч (по неофициальным данным, погибли более 2 тысяч человек).

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