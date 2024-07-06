Президент Узбекистана и премьер-министр Венгрии обсудили в Шуше расширение сотрудничества стран

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили дальнейшее расширение многопланового сотрудничества в кулуарах неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана, на встрече было отмечено последовательное развитие стратегического партнерства и практического взаимодействия Узбекистана и Венгрии.

Сторонами было отмечено, что за последние годы товарооборот между двумя странами увеличился почти в два раза, растет количество совместных проектов и предприятий, 30 июня возобновлено прямое авиасообщение между Ташкентом и Будапештом.

Президент Узбекистана и премьер-министр Венгрии уделили особое внимание ускорению реализации проектов кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, логистики, строительства и других направлениях, а также подчеркнули важность подготовки нового портфеля инвестиционных проектов и проведения до конца этого года совместного Форума регионов в городе Коканд.

Ещё одной темой встречи стала активизация взаимодействия в области образования, культуры и спорта, где отмечена необходимость проведения взаимных культурных мероприятий, направленных на сближение народов двух стран.

Помимо этого, между сторонами состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в рамках Организации тюркских государств и Европейского союза.

Отметим, что 6 июля в Шуше проходит неформальный саммит ОТГ. Он послужит платформой для обсуждения на высоком уровне ключевых вопросов и повестки дня организации.

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