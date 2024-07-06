При экстремальной жаре 47 градусов по Цельсию Калифорнию охватили лесные пожары. Несколько сотен гектаров уже уничтожены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, эксперты предупреждают о дальнейших пожарах, так как в ближайшие дни прогнозируются новые температурные рекорды.

Пожарные в американском штате Калифорния в пятницу потушили несколько пожаров в рекордную жару. Новый пожар вспыхнул возле национального парка Йосемити.

Национальная метеорологическая служба предупредила об "опасной жаре", распространяющейся на западе США в пятницу и субботу. "Ожидается, что во многих районах будут побиты температурные рекорды", - заявили в метеорологической службе.

Волна жары обрушивается на штат в длинные выходные после Дня независимости 4 июля, который отмечается во многих местах фейерверками, которые могут легко вызвать пожар из-за засушливых условий.

В пятницу вечером в бывшем золотодобывающем городе Марипоса возле Йосемитского парка вспыхнул пожар, который быстро распространился. Причина возгорания на данный момент неясна. Сам город в опасности, эвакуация расширяется, ночью будет тепло и сухо, предупредил ученый-климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Суэйн. К утру пятницы пожар уничтожил несколько сотен гектаров и был локализован лишь на пять процентов, сообщили в пожарной части.

Лесные пожары являются естественным этапом смены экосистем. Однако изменение климата приводит к более интенсивным и разрушительным пожарам, угрожающим жизни людей.

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