- есть погибшие и раненые

В Турции обстрелян автомобиль, есть погибшие и раненые.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в Диярбакыре.

В результате обстрела погибли двое, шесть человек получили ранения.

По факту ведется расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!