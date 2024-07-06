https://news.day.az/world/1673151.html В Турции обстрелян автомобиль - есть погибшие и раненые
В Турции обстрелян автомобиль - есть погибшие и раненые
В Турции обстрелян автомобиль, есть погибшие и раненые.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в Диярбакыре.
В результате обстрела погибли двое, шесть человек получили ранения.
По факту ведется расследование.
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