В Иране задержали террористическую группу накануне второго тура президентских выборов

Иранские правоохранители задержали группу из восьми террористов накануне второго тура выборов президента исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава избирательного штаба юго-восточной провинции Систан и Белуджистан Реза Шарифи.

"Вечером накануне выборов была задержана группа из восьми террористов, у них было обнаружено большое количество оружия и взрывчатки, - приводит его слова агентство IRNA. - Сотрудники правоохранительных органов благодаря своей бдительности задержали террористов еще до того, как были предприняты какие-либо действия".

По информации чиновника, "задержанные члены террористической группировки были связаны с заграницей и готовили взрывы в разных частях провинции". Шарифи подчеркнул, что "благодаря силам охраны правопорядка второй тур 14-х президентских выборов в провинции прошел в полной безопасности".

5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных выборов президента, назначенных после гибели главы исполнительной власти Эбрахима Раиси. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, набрав 53,6% от общего числа голосов. Консерватор Саид Джалили получил 44,3%.

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