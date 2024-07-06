Байдена призвали сняться с выборов

Член Палаты представителей Конгресса Энджи Крейг (от штата Миннесота) призвала президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонки, став пятым демократом, выступившим с таким заявлением.

"Президент Байден - хороший человек, и я ценю его службу длиною в жизнь. Но я думаю, что ему стоит отойти в сторону и дать шанс следующему поколению лидеров. Ставки слишком высоки", - написала она в Х (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Крейг призвала Байдена отказаться от шанса на переизбрание после его интервью телеканалу ABC, которое должно было убедить сторонников в дееспособности нынешнего главы государства после провальных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом.

"Учитывая то, что я услышала от президента на прошлой неделе на дебатах в Атланте в совокупности с отсутствием решительной реакции от него самого после этих дебатов, я не думаю, что президент может эффективно вести избирательную кампанию и победить Дональда Трампа", - говорится в заявлении Крейг. Она отметила, что у партии остается очень мало времени, чтобы убедиться в наличии подготовленного кандидата, способного победить.

Байден дал интервью телеканалу ABC, однако американский журналист Джонатан Карл указал, что оно только вызывает новые вопросы и усиливает тревогу демократов относительно его способности переизбраться.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.

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