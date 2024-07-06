США завершат вывод войск с авиабазы в Нигере

Вооруженные силы США в воскресенье завершат вывод войск с авиабазы 101 в Ниамее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Африканского командования американских ВС генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.

"Мы проведем совместную церемонию, которая ознаменует отбытие последнего американского [военно-транспортного самолета] C-17, - приводит его слова агентство Reuters. - Власти Нигера возьмут на себя контроль за бывшими территориями и объектами США".

8 июня США и Нигер объявили о начале вывода американских войск из африканской страны. Договоренность о выводе американского контингента была достигнута в середине мая. До переворота в прошлом году, в результате которого президент Нигера Мохамед Базум был свергнут главой президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, американские военнослужащие обеспечивали подготовку и разведывательные операции войск республики.

В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Власти республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них были дислоцированы на базе ВВС близ Агадеса.

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