Стрельба в США

Четыре человека погибли, еще трое были ранены в результате стрельбы в жилом доме во Флоренсе на севере штата Кентукки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По информации полиции, злоумышленник ранил семерых человек, при этом четверо погибли на месте, а еще трое были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Преступник попытался скрыться, однако в результате погони его автомобиль съехал с дороги и упал в кювет. По словам полицейских, преступник нанес себе ранения и был отправлен в больницу, где позже умер.

Другие подробности не приводятся.

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