https://news.day.az/world/1673310.html Проект "Зелёная китайская стена" набирает обороты - ВИДЕО
Проект "Зелёная китайская стена" набирает обороты - ВИДЕО
Проект "Зелёная китайская стена" продолжается в Китае.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Уже много десятилетий идёт высадка деревьев, а с начала века благодаря совершенствованию технологий миллионы устойчивых деревьев высаживаются непосредственно в пустынях.
Сообщается, что уже высаженные леса задержали в пустынях до 300 млн тонн песка в 2023 году, а 6000 квадратных километров пустыни теперь снова густо заросли.
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