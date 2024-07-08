Проект "Зелёная китайская стена" набирает обороты

Проект "Зелёная китайская стена" продолжается в Китае.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Уже много десятилетий идёт высадка деревьев, а с начала века благодаря совершенствованию технологий миллионы устойчивых деревьев высаживаются непосредственно в пустынях.

Сообщается, что уже высаженные леса задержали в пустынях до 300 млн тонн песка в 2023 году, а 6000 квадратных километров пустыни теперь снова густо заросли.