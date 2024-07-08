В Китае назвали визит Орбана в Пекин неожиданным

Визит премьера Венгрии Виктора Орбана стал неожиданным для Китая, однако поездке главы венгерского кабмина придают большое значение в Пекине. Как передает Day.Az, об этом сообщает китайское издание "Пэнпай" со ссылкой на источники.

"Дипломатические источники сообщили изданию... что визит (премьера Венгрии. - прим. ред.) оказался неожиданным... организация встречи с руководителями китайского государства показывает большое значение этого визита", - говорится в сообщении издания.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Орбаном в Пекине. В ночь на 8 июля по московскому времени Виктор Орбан прибыл в Китай.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии поговорят на темы, представляющие взаимный интерес.

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