Премьер Словакии вернулся к работе после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей. Об этом сообщило Словацкое телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Фицо посетил сельскохозяйственное объединение Agro Voderady в населенном пункте Словенска-Нова-Вес в районе города Трнава в западной части Словакии. Премьер ознакомился с ходом уборки урожая и констатировал, что в 2024 году он будет меньше, чем в предыдущие годы.

"Климатические изменения следует воспринимать как состоявшуюся реальность. Это доказывает более раннее начало сбора урожая в республике, - сказал Фицо. - Глава правительства должен заниматься и вопросами, связанными с наполнением элеваторов [пшеницей]".

Фицо в прошедшую пятницу впервые принял участие в общественном мероприятии. Оно было приурочено к государственному празднику республики - Дню святых Кирилла и Мефодия. Он выступил с краткой речью в местечке Девин, которое является пригородом Братиславы.

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