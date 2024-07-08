Украина и Польша подписали соглашение о безопасности

В преддверии саммита НАТО между Украиной и Польшей подписано долгосрочное соглашение о безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, подписи под документом были поставлены во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, где он встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Туск похвалил Зеленского за "борьбу за безопасную Украину и безопасную Европу" и заявил, что в ней Украина всегда может рассчитывать на Польшу.

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