https://news.day.az/world/1673487.html Украина и Польша подписали соглашение о безопасности
Украина и Польша подписали соглашение о безопасности
В преддверии саммита НАТО между Украиной и Польшей подписано долгосрочное соглашение о безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, подписи под документом были поставлены во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, где он встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Туск похвалил Зеленского за "борьбу за безопасную Украину и безопасную Европу" и заявил, что в ней Украина всегда может рассчитывать на Польшу.
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