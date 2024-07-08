Венгрия будет в жесткой оппозиции фон дер Ляйен при ее утверждении на пост главы ЕК

Венгрия намерена жестко оппонировать председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, если Европарламент (ЕП) утвердит ее в этой должности на второй срок. Об этом заявил политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан в интервью порталу Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Венгрия не удовлетворена результатами деятельности фон дер Ляйен во главе ЕК, поэтому не видит возможности продолжать с ней взаимодействие. "Если это произойдет [утверждение ЕП], мы останемся при своем мнении и будем в самой жесткой оппозиции", - сказал советник премьера. "Она всегда хотела продвигать свою политическую повестку без учета интересов членов [ЕС]", - пояснил Орбан.

Ранее о том, что Венгрия выступает против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии заявил премьер-министр Виктор Орбан. По его оценке, глава ЕК "злоупотребляет властью" и "использует вопрос о верховенстве закона против Венгрии в политических целях".

Участники саммита ЕС 27 июня утвердили фон дер Ляйен на второй срок на посту главы ЕК. Теперь это решение должен одобрить Европарламент. Срок полномочий председателя Еврокомиссии составляет пять лет.

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