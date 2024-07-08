Одну партию не взяли в альянс Орбана в Европарламенте

Новый альянс в Европейском парламенте (ЕП) во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном под названием "Патриоты за Европу" не принял немецкую правую фракцию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в состав коалиции. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"АдГ не войдет в состав "Патриотов Европы"", - сообщил представитель венгерского премьера.

Также он добавил, что партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен присоединится к новому альянсу в ЕП.

30 июня Орбан в ходе встречи в Вене заявил о планах создания новой правой группы в Европарламенте, куда войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия ANO 2011 экс-премьера Чехии Бабиша.

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