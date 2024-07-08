Шольц оценил результаты парламентских выборов во Франции

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что испытал облегчение после публикации результатов парламентских выборов во Франции. Его слова приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если бы президенту Франции пришлось вступить в коалицию с правой популистской партией, это стало бы серьезным вызовом", - сказал Шольц.

Он выразил надежду, что Эммануэль Макрон и избранные представители "преуспеют в конструктивном формировании правительства".

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил "Новый народный фронт". Блок Эммануэля Макрона "Вместе!" занял второе место, а правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен оказалось только третьим.

Ни одна из партий не получает абсолютного большинства в Национальном собрании (нижней палате парламента страны), что осложнит формирование нового правительства. После оглашения предварительных результатов в крупных городах Франции традиционно произошли беспорядки.

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