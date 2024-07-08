КНР опережает США по инвестициям в технологии термоядерного синтеза

Объем инвестиций КНР в разработку технологий термоядерного синтеза почти в два раза превосходит вложения США в этот источник энергии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на главу Управления по вопросам термоядерной энергии при Министерстве энергетики США Жан-Поля Аллена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Пекин ежегодно вкладывает около $1,5 млрд в технологии термоядерного синтеза, что почти вдвое превышает объем бюджетных ассигнований, выделяемых правительством США на развитие этой области. По данным издания, в настоящее время в КНР завершается строительство масштабного научно-технологического комплекса по исследованию термоядерных реакций площадью около 405 тыс. км. в. Кроме того, китайские власти планируют создать консорциум, в состав которого войдут госпредприятия и университеты, занимающиеся проблемами технологий термоядерной энергетики.

По оценкам экспертов, если КНР продолжит поддерживать текущий уровень инвестиций в эту сферу, то через три-четыре года сможет обойти западные страны по достижениям в области магнитного термоядерного синтеза.

Термоядерный синтез считается перспективным источником чистой энергии. Его суть заключается в слиянии двух атомных ядер в одно более тяжелое ядро при очень высоких температурах, в процессе которого высвобождается огромное количество энергии. Солнце и другие звезды генерируют энергию посредством аналогичных реакций. Ученые пытаются воспроизвести его в контролируемых условиях, чтобы получить чистый и практически неисчерпаемый источник энергии без значительных углеродных и радиоактивных выбросов.

В августе 2023 года национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" испытал модернизированную термоядерную установку токамак Т-15МД, которая, как планируется, позволит создать термоядерный источник нейтронов. Физический пуск токамака Т-15МД состоялся в мае 2021 года при участии премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Цель создания - развитие исследований в области управляемого термоядерного синтеза.

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