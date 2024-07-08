Попытки НАТО укрепить позиции в Азии грозят подрывом стабильности в регионе

Попытки Североатлантического альянса укрепить свои позиции в Азии с целью сдерживания Китая могут подорвать стабильность и безопасность в этом регионе. Такое мнение выразили обозреватели журнала Foreign Affairs, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в статье издания, НАТО "не вписывается" в этот регион, в котором развиты традиции неприсоединения к военным союзам. По этой причине там сильны скептические настроения по поводу возможного усиления присутствия альянса, отмечается в материале. В связи с этим продолжение линии НАТО на укрепление своих позиций в Азии с целью сдерживания Китая может привести к тому, что страны начнут видеть в альянсе угрозу для своей безопасности, пишет Foreign Affairs.

Издание отмечает, что попытки НАТО укрепиться в Азии подтверждают оценку Пекина, согласно которой союз под руководством Вашингтона лишь разжигает международную конфронтацию. В силу этого лидеры стран региона выражают опасения, что присутствие альянса вызовет раскол Азии на враждующие блоки, а сближение с НАТО может принудить к "выбору стороны" в глобальном противостоянии с Китаем. В подтверждение этого тезиса журнал приводит слова президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего, который ранее призвал азиатские страны отвергнуть "менталитет холодной войны", навязываемый НАТО, а также заявления экс-постпреда Сингапура при отделении ООН в Женеве Кишоре Махбубани, который сказал, что усиление альянса в Азии грозит "экспортом ужасающей милитаристской культуры" в ее страны.

4 июля газета Nikkei Asia сообщила, что НАТО намерена укрепить связи со странами Азиатско-Тихоокеанского (АТР) региона в ответ на якобы растущие угрозы безопасности со стороны РФ и КНР. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что НАТО планирует укреплять сотрудничество со странами АТР.

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