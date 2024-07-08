В Эфиопии более 100 человек похитили ради выкупа

Не менее 100 человек, включая студентов, были похищены с целью выкупа на прошлой неделе в Эфиопии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол США в Аддис-Абебе Эрвин Массинга.

"Недавние похищения людей в штатах Оромия и Амхара показывают, как затянувшийся конфликт придает смелости преступникам и ослабляет верховенство закона. На прошлой неделе было похищено более 100 студентов и туристов ради выкупа", - написал он в X (ранее Twitter).

"В среду, 3 июля, три автобуса остановили неизвестные вооруженные люди примерно в 120 км к северу от столицы Аддис-Абебы, в регионе Оромия", - приводит агентство Reuters слова одного из студентов университета Дебарка, который позже сбежал и спрятался в лесу. По его словам, нападавшие говорили на языке оромо. Похитители просят семьи заплатить до 1 млн быров ($17 500) для освобождения пленников.

Ректор университета Асмамо Зегейе подтвердил эту информацию.