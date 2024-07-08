В ХАМАС заявили, что действия Израиля в Газе могут обнулить успехи переговоров

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания предупредил посредников в переговорах о перемирии в секторе Газа, что текущие действия Израиля в анклаве могут свести на нет все достижения переговорного процесса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, cоответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале радикалов.

"Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания провел срочные телефонные переговоры с посредниками и предупредил их, что текущие действия Израиля в Газе могут вернуть консультации в их исходную точку", - говорится в документе. Ответственность за возможный срыв переговоров лидер ХАМАС целиком возложил на премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и на израильских военных, которые активно проводят операции в различных районах сектора Газа.

Хания также предостерег посредников, что действия Израиля в таких городах, как Газа и Рафах, могут привести к "катастрофическим последствиям".

На этой неделе в Каире, как ожидается, состоится новый раунд непрямых переговоров между сторонами конфликта в Газе. Возможность для возобновления консультаций появилась после последнего ответа ХАМАС на предложения, представленные в конце мая президентом США Джо Байденом. 3 июля канцелярия премьер-министра Израиля и разведслужба "Моссад" сообщили, что получили через посредников ответ ХАМАС на предложения по заложникам. На следующий день движение проинформировало о проведении главой своего политбюро Исмаилом Ханией консультаций с Египтом, Катаром и Турцией о вариантах урегулирования ситуации в Газе. Египет и Катар являются посредниками на переговорах с Израилем.

31 мая президент США огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. В этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.