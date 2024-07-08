https://news.day.az/world/1673570.html Глава USAID прибыла в Армению
Глава USAID прибыла в Армению
Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр посетила Армению.
Как передает Day.Az, об этом Пауэр сообщилав своем аккаунте "X".
"Только что приземлилась в Ереване. Это большая честь вернуться в Армению - мой второй визит за последний год - в столь важное время для расширяющегося партнерства между США и Арменией.
С нетерпением жду возможности в ходе моего визита на этой неделе обсудить углубление сотрудничества", - написала Пауэр.
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