Глава USAID прибыла в Армению

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр посетила Армению.

Как передает Day.Az, об этом Пауэр сообщилав своем аккаунте "X".

"Только что приземлилась в Ереване. Это большая честь вернуться в Армению - мой второй визит за последний год - в столь важное время для расширяющегося партнерства между США и Арменией.

С нетерпением жду возможности в ходе моего визита на этой неделе обсудить углубление сотрудничества", - написала Пауэр.