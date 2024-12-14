Автор: Байрам Эльшадов

В Ереване очередной двухдневный сходняк. Название дали громкое - V глобальный форум "Против преступления геноцида". Но по сути все так называемое "международное" мероприятие состоит всего лишь из двух зарубежных участников. Один из них - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, послание которого было прочтено в конце форума. То есть самого Гутерриша армяне так и не дождались у себя в столице.

Еще одной гостьей стала президент Международной ассоциации исследователей геноцида, профессор из Австралии Мелани О'Брайен, которая превратила понятие геноцид в инструмент грязных манипуляций. Госпожа О'Брайен не только приехала в Ереван, но и успела сделать нелицеприятные заявления в адрес Азербайджана, обильно поливая бальзам на душу собравшейся местной публике. Она наглым образом утверждает, что в Карабахе Азербайджан якобы "совершил военные преступления против гражданского населения". Словом, она повторила заезженные тезисы армянского агитпропа, которые днем ранее на этом же форуме озвучил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Кажется странным, что гостья из далекой тихоокеанской страны рассказывает про историю событий, в которой ее компетентность находится ниже плинтуса. Логичнее было бы сообщить о геноциде австралийских аборигенов, к которому с большой вероятностью имеют отношение прародители О'Брайен. На коренных жителей Австралии колонизаторы устраивали облавы, травили ядами, загоняли в пустыни, где они умирали от голода и жажды. Пиком жестокости можно назвать насильственное истребление местных жителей, когда аборигенам давали отравленную пищу. Белые поселенцы охотились на аборигенов, как на диких животных, не считая их людьми. Но обо всем этом О'Брайен предпочла молчать, дабы не столкнуться с проблемами по возвращении на Родину.

Среди прочих спикеров самого что ни на есть "глобального" форума оказались президент Армении Ваагн Хачатурян и омбудсмен Анаит Манасян. Нетрудно догадаться, что их пламенная речь мало чем отличалась от вышеупомянутых персонажей. Продвижение идеи "геноцида" карабахских армян само по себе кощунственно, потому что нет ни одного зарегистрированного международными наблюдателями факта о насильственной смерти. Азербайджан неоднократно заявлял, что карабахские армяне имели возможность безопасно покинуть оккупированные территории. А те, кто принял гражданство Азербайджана, сейчас спокойно живут в Карабахе и обладают всеми правами, что и остальные граждане нашей страны.

Если оценивать в целом форум в Ереване, то это ни что иное, как небольшая арена для пропаганды и манипуляций. Очевидно, что целью этого межгалактического мероприятия было создание иллюзии поддержки со стороны международного сообщества армянских утверждений, лишенных фактического обоснования. Форум, названный "глобальным", но фактически состоящий из местных политиков и пары иностранных гостей, лишь подтверждает слабость аргументации и ограниченность повестки армянской пропаганды. Громкие заявления на мероприятии не подкреплены никакими доказательствами и явно направлены на эмоциональную манипуляцию, в надежде убедить особо впечатлительных людей, особо не разбирающихся в политике.

Показательно также отсутствие на форуме ключевых мировых лидеров или представителей серьезных международных организаций. Генсек ООН ограничился письменным обращением, что свидетельствует о формальном отношении к мероприятию. Это указывает на то, что даже на международной арене данное событие воспринимается как незначительное и политически предвзятое. Если организаторы действительно стремились бороться с преступлениями против человечности, они бы обратили внимание на реальные трагедии современности, где тысячи людей теряют жизни из-за войн и репрессий. Однако акцент форума был сделан исключительно на узкой повестке, выгодной исключительно принимающей стороне.

Таким образом, форум в Ереване, несмотря на громкие лозунги и претензию на глобальность, продемонстрировал узость подхода и откровенную политическую ангажированность. Использование темы геноцида в качестве инструмента для пропаганды вызывает отвращение, так как дискредитирует саму суть борьбы против преступлений против человечности. Подобные мероприятия лишь усугубляют напряженность, вместо того чтобы способствовать диалогу и пониманию между народами. Настоящий международный форум подразумевает участие широкого круга экспертов и независимых наблюдателей, а не жалкую сходку, подкрепленную лживыми тезисами. А организаторы ереванского сборища лишь подтвердили, что для них важнее создание ложного имиджа жертвы, чем реальная работа по предотвращению преступлений против человечества.