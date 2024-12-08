Автор: Байрам Эльшадов

Американские правозащитнички вновь пытаются поднять голос на Азербайджан, придумывая всякого рода обвинения в адрес нашей страны за армянские гонорары. Как известно, чаще всего эт лица выступают в качестве многочисленных инструментов уходящих властей США для оказания бесцеремонного давления на страны, проводящие самостоятельную политику. Так называемые блюстители прав человека не стесняются передергивать факты и озвучивать откровенную ложь, сопровождающуюся перекладыванием с больной головы на здоровую.

Соединенные Штаты могут ввести санкции против должностных лиц Азербайджана "из-за пыток армянских военнопленных и внесудебных казней", - заявил старший директор по подотчетности правозащитной организации Human Rights First Адам Кит в ходе слушаний Комитета по международным отношениям Сената США.

Так он ответил на вопрос сенатора Криса Ван Холлена о применении "Глобального акта Магнитского" о подотчетности в области прав человека против Баку "из-за преступлений против армян".

"В контексте "Нагорного Карабаха" некоторые действия, связанные с вооружённым конфликтом, администрация может оказаться не в состоянии рассматривать в рамках "Акта Магнитского" по правам человека. Однако те случаи, которые выходят за рамки этого контекста, включая внесудебные казни пленных, пытки или сексуальное насилие, вполне могут соответствовать критериям и быть надлежащим основанием для применения данного инструмента", - изрек Кит.

Пытаясь представить Азербайджан как нарушителя всех возможных прав, Адам Кит ставит в идиотское положение прежде всего самого себя. Такого рода голословные обвинения говорят о предвзятости и аморальности данного персонажа, поскольку все приведенные им доводы являются сплошной выдумкой. Ведь достаточно посмотреть видеоролики, где карабахские армяне свободно переместились на территорию Армении. Им даже предлагалось остаться в Азербайджане с условием реинтеграции и принятия гражданства. Так о каких "пытках, казнях и сексуальном насилии" может вообще идти речь?

Во-вторых, представителю Human Rights First также следует знать, что в Азербайджане нет региона под названием "Нагорный Карабах". Употребляя это название Кит проявляет неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Карабахский экономический район является неотъемлемой частью Азербайджана, и любые попытки использовать этот термин для искажения реалий нарушают суверенитет страны. Такими заявлениями Адам Кит лишний раз подтверждает отсутствие объективности и справедливости в своих высказываниях.

Корме того, американский "правозащитник" ни словом не обмолвился про преступления армян во время Первой карабахской войны, в результате чего были убиты десятки тысяч азербайджанцев, огромное количество людей стало беженцами, а миллион человек вынуждены были покинуть свои дома в результате армянской оккупации. C особой жестокостью был учинен Геноцид в Ходжалы. Армяне подвергли город массированному обстрелу и сравняли его с землей. Он был полностью разрушен и сожжен дотла, а его жители были либо обезглавлены, либо им выкалывали глаза, сдирали скальпы и сжигали заживо.

Но Адам Кит предпочел умолчать этот исторический факт. Игнорирование армянских преступлений против азербайджанского народа и акцент на неких "жестокостях" со стороны Баку - это не только однобокий подход, но и явное следование политическим интересам, которые не имеют ничего общего с принципами справедливости и правосудия. В результате такого подхода правозащитные организации теряют доверие к себе, поскольку вместо реальной борьбы за права человека они становятся инструментом давления, выполняющие заказ хозяев.

Впрочем, удивляться не приходится. Human Rights First, Human Rights Watch, Freedom House и другие аналогичные организации давно зарекомендовали себя как рупор армянской пропаганды, регулярно штампуя фейковые отчеты, игнорируя объективные факты и сосредотачиваясь на позициях, выгодных одной стороне.