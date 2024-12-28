Зарубежные авиакомпании отказались почти от сотни авиарейсов в Россию

Зарубежные авиакомпании отменили как минимум 95 рейсов в Россию и из неё после крушения самолета AZAL в Казахстане.

Об этом сообщает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ, изучив данные сервиса Flightradar.

Так, например, авиакомпания FlyDubai отменила как минимум 26 рейсов, она заявила о приостановке полётов из Дубая в Сочи и Минеральные воды с 28 декабря до 5 января.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черные ящики" самолета уже обнаружены и для их анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

Отметим, что AZAL приостановил полеты в некоторые города России.