"В общей сложности около 700 человек были задержаны и увезены на автобусе к футбольному стадиону АДО Ден Хааг, где их отпустили", - говорится в материале.

При этом, 12 человек были арестованы за другие правонарушения, указано в статье. Этих людей доставили в полицейский участок для допроса. Как отметили журналисты, аресты, в частности, были произведены за подстрекательство.

Для разгона протестующих полиция Гааги применила водомет.

Отмечается, что разрешение на проведение акции на этой автотрассе власти не выдавали. Организаторов митинга попросили перенести его в другое место, следует из сообщения.

Протестующие выступают с требованием прекратить субсидирование властями Нидерландов использования ископаемых источников топлива. Возглавляет протестную акцию движение Extinction Rebellion, уточняется в статье.