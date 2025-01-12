https://news.day.az/world/1722251.html Акция протеста в Гааге, сотни задержанных - ВИДЕО На акции протеста климатических активистов, которую устроили на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек. Об этом сообщил портал DutchNews, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Акция протеста в Гааге, сотни задержанных - ВИДЕО
На акции протеста климатических активистов, которую устроили на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек. Об этом сообщил портал DutchNews, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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