Трамп планирует смягчить пошлины на эту продукцию

Представители администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность ограничения импортных пошлин на автомобили и комплектующие к ним.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Одна из рассматриваемых мер, уточнил собеседник агентства, позволит избавить собранные за рубежом автомобили и запчасти, на которые уже распространяются тарифы, от дополнительных таможенных тарифов, взимаемых с импорта стали и алюминия.

"Это устранит так называемое наложение пошлин", - пояснил он.

В настоящее время импортные пошлины на машины и комплектующие, которые поставляются на территорию США, составляют 25 процентов от таможенной стоимости. Аналогичные ставки Трамп утвердил в отношении импорта стали и алюминия. Устранение "наложения" ставок, отмечается в материале, приведет к снижению издержек иностранных концернов и ограничит наценки на американском рынке.