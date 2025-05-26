Британия и ЕС приступают к сложным переговорам

Великобритания и Евросоюз приступают к длительным и сложным переговорам с целью получения Лондоном доступа к оборонному фонду Евросоюза.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

Только сейчас, после заключения двустороннего соглашения об углублении партнерства, Соединенное Королевство и ЕС могут, по данным газеты, начать обсуждение возможности британского участия в совместных закупках оружия в рамках проекта Security Action for Europe (SAFE), с помощью которого страны могут брать кредиты для покупки вооружений.

Теперь Британия и сообщество готовятся к еще более напряженным переговорам по подписанию совершенно отдельного соглашения, говорится в публикации. По словам научного сотрудника по европейской внешней политике в Королевском колледже Лондона Бена Джонса, пока что существует "много предписаний, но отсутствуют конкретные обязательства сторон, особенно в сфере оборонной промышленности, и впереди их ожидают трудные переговоры".

Ранее мы сообщали, что Британия и ФРГ намерены создать высокоточное оружие.