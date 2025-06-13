Иран запустил более 100 беспилотников в сторону Израиля

Иран за последние часы запустил более 100 беспилотников по Израилю. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние часы Иран запустил более 100 беспилотных летательных аппаратов со своей территории в сторону территории Государства Израиль", - сказал он.

"Задействованы все системы, чтобы сбить угрозы" - добавил Дефрин.

Представитель армии попросил израильтян "проявить стойкость и терпение", так как их "ждут трудные времена".

Ранее мы сообщали, что Израиль нанес удары по Ирану. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары.