Более 150 дронов из Ирана движутся в сторону Израиля

Более 150 иранских беспилотников пролетели через воздушное пространство Ирака в направлении Израиля.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В соцсетях публикуют видео момента пролета БПЛА над территорией Сирии.

Иран запустил более 100 беспилотников в сторону Израиля. 

В столице Иордании звучат сирены воздушной тревоги. Сообщается, что идёт перехват иранских БПЛА-камикадзе.