https://news.day.az/world/1760133.html

Более 150 дронов из Ирана движутся в сторону Израиля - ВИДЕО

Более 150 иранских беспилотников пролетели через воздушное пространство Ирака в направлении Израиля. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В соцсетях публикуют видео момента пролета БПЛА над территорией Сирии. Иран запустил более 100 беспилотников в сторону Израиля. В столице Иордании звучат сирены воздушной тревоги.