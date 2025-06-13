https://news.day.az/world/1760133.html Более 150 дронов из Ирана движутся в сторону Израиля - ВИДЕО Более 150 иранских беспилотников пролетели через воздушное пространство Ирака в направлении Израиля. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В соцсетях публикуют видео момента пролета БПЛА над территорией Сирии. Иран запустил более 100 беспилотников в сторону Израиля. В столице Иордании звучат сирены воздушной тревоги.
Более 150 дронов из Ирана движутся в сторону Израиля - ВИДЕО
Более 150 иранских беспилотников пролетели через воздушное пространство Ирака в направлении Израиля.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В соцсетях публикуют видео момента пролета БПЛА над территорией Сирии.
Иран запустил более 100 беспилотников в сторону Израиля.
В столице Иордании звучат сирены воздушной тревоги. Сообщается, что идёт перехват иранских БПЛА-камикадзе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре