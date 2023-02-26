Chevrolet Corvette и McLaren 765LT сравнили в U-образном дрэг-рейсинге

Журналисты устроили необычную гонку Chevrolet Corvette Z06 и McLaren 765LT. Заездами на четверть мили, в которых проверяют динамические характеристики автомобилей, давно уже никого не удивить. Редакция портала Edmunds решила разнообразить программу своих ездовых испытаний новинок и стала проверять машины в так называемом U-образном дрэг-рейсинге. Очередными героями теста стали чистокровные спорткары из США и Великобритании - Chevrolet Corvette Z06 и McLaren 765LT соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Британское купе выглядит более технологичным, чем соперник. У McLaren 765-сильный битурбомотор V8 4.0 с перенастроенным семиступенчатым "роботом" и модернизированной подвеской, а также удлиненный кузов с улучшенной аэродинамикой за счет увеличенного диффузора, доработанного активного заднего антикрыла и нового обвеса, а также тормозная система от McLaren Senna и новые колёсные диски с титановыми болтами.

Что касается американского соперника, то купе Chevrolet оснащается 670-сильным атмосферным 5,5-литровым двигателем V8 модели LT6, заимствованным от гоночного Corvette C8.R, в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Модель с пакетом Z06 дополнительно имеет карбон-керамические тормоза, композитное антикрыло и карбоновые колёсные диски.

В ходе U-образного дрэг-рейсинга каждому автомобилю предстояло провести по два заезда по весьма необычной программе. За классическим стартом с места и разгоном к отметке в 402 метра следовал дальнейший разгон, торможение с последующим разворотом вокруг конуса, в ходе которого оценивались эффективность замедления и управляемость, а завершалось сражение оценкой динамики разгона с хода.