В США планируют восстановить Acura NSX, которая 15 лет провела в реке

Житель США приобрел за $8,9 тыс. автомобиль Acura NSX первого поколения, который около 15 лет провел на дне реки, и собирается его восстановить. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль в начале 2000-х годов по неизвестным причинам оказался в реке в начале "нулевых" и был случайно обнаружен в реке Ядкин в Северной Каролине. После долгого нахождения в воде салон машины оказался заполненным песком и мусором, также у машины повреждена передняя стойка кузова со стороны пассажира.

Первоначально считалось, что машина провела под водой два десятилетия, однако Motor1 выяснил, что по этой машине имеется информация в сервисе CarFax, последняя запись датируется 2004 годом. Новый владелец из компании HelixAuto Works из Мэриленда намерен восстановить культовый японский спорткар до оригинального состояния.