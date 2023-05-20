Новейший кроссовер Chery Tiggo 3x
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Бюджетный кроссовер Chery Tiggo 3x нового поколения вышел на рынок Китая, цены стартуют от 59,9 тысячи юаней. Китайские автомобили собрали все подробности о новом кроссовере, который на некоторых зарубежных рынках будут знать как Omoda 3, передает Day.Az.

Сразу отметим, что Chery позиционирует Tiggo 3x в качестве нового поколения, хотя его изменения не столь значительны. Ему больше подходит статус среднесрочного фейслифта. А мы напомним, что в России предыдущая генерация этого кроссовера была известна под именем Tiggo 2 Pro.

Что нужно знать о новом поколении Tiggo 2 Pro

Chery Tiggo 3x нового поколения сбоку спереди
 

Кроссовер Chery Tiggo 3x нового поколения

Внешний вид 3x отличается от предыдущего поколения по большей части дизайном передней части. Она получила крупную решётку радиатора, которая незаметно "перетекает" в дневные ходовые огни. Основной же блок оптики расположен ниже, в переднем бампере. В задней части протянулся единый элемент фонарей. Габариты Tiggo 3x не изменились и составляют 4200 х 1760 х 1570 мм при колёсной базе 2555 мм. Для сравнения: он на 118 мм короче, 71 мм уже и 92 мм ниже, чем Chery Tiggo 4 Pro.

Chery Tiggo 3x нового поколения сбоку

Кроссовер Chery Tiggo 3x нового поколения

В салоне Chery Tiggo 3x расположен 10,25-дюймовый сенсорный экран. Под ним установлен блок физических кнопок для управления системой климат-контроля. Центральный тоннель кроссовера довольно узкий, что неудивительно при его размерах. Приборная панель тут аналоговая с небольшим 3,5-дюймовым цифровым экраном. Отметим, что салон 3x сильно уступает интерьеру Omoda 3. Последний выделяется блоком из двух экранов, более аккуратным рычагом переключения передач и иным расположением физических кнопок.

Chery Tiggo 3x нового поколения салон интерьер

Салон кроссовера Chery Tiggo 3x нового поколения в топовой комплектации

В движение Chery Tiggo 3x приводит атмосферный 4-цилиндровый двигатель ёмкостью 1,5 литра и мощностью 116 л.с. и крутящим моментом 143 Нм. Он работает в паре с 5-ступенчатой "механикой" или вариатором. Заявленный расход топлива 3х в смешанном цикле незначительно превышает 7 л / 100 км.

Как оснащается и сколько стоит Chery Tiggo 3x

Chery Tiggo 3x нового поколения цены

Цены на кроссовер Chery Tiggo 3x нового поколения / фото из соцсети

Стартовая комплектация Chery Tiggo 3x стоит 59,9 тысячи юаней. За такую цену покупатель получает довольно "спартанский" автомобиль. Так, эта комплектация оснащается передними подушками безопасности и системами ABS и EBD. А вот та же система ESC этой версии недоступна. Передние сиденья лишены обогрева, в салоне всего два аудиодинамика, да и центральный экран диагональю всего 9 дюймов вместо 10,25.

Следующая комплектация оснащается вариатором и стоит уже 69,9 тысячи юаней. По сути, эта версия отличается от стартовой типом коробки передач, люком и бесключевым доступом. А вот "топовое" исполнение за 74,9 тысячи юаней радует большим спектром опций. Так, передние сиденья такого кроссовера оснащены обогревом. Также ему доступны 4 динамика, AutoHold, системы помощи при старте в гору и при спуске. А вишенкой на торте становится полностью светодиодная оптика.

Chery Tiggo 3x нового поколения салон интерьер

Салон кроссовера Chery Tiggo 3x нового поколения в средней комплектации

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С первого взгляда видно, что Tiggo 3x - представитель сегмента кроссоверов под названием "дёшево и сердито". И этот подход не удалось спрятать за новой броской внешностью. В то же время Omoda 3 выглядит интереснее как минимум дизайном интерьера. Вероятно, его функциональное оснащение также будет превосходить собрата, выпускаемого под брендом Chery.