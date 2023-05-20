Новейший кроссовер Chery Tiggo 3x

Бюджетный кроссовер Chery Tiggo 3x нового поколения вышел на рынок Китая, цены стартуют от 59,9 тысячи юаней. Китайские автомобили собрали все подробности о новом кроссовере, который на некоторых зарубежных рынках будут знать как Omoda 3, передает Day.Az.

Сразу отметим, что Chery позиционирует Tiggo 3x в качестве нового поколения, хотя его изменения не столь значительны. Ему больше подходит статус среднесрочного фейслифта. А мы напомним, что в России предыдущая генерация этого кроссовера была известна под именем Tiggo 2 Pro.

Что нужно знать о новом поколении Tiggo 2 Pro

Кроссовер Chery Tiggo 3x нового поколения

Внешний вид 3x отличается от предыдущего поколения по большей части дизайном передней части. Она получила крупную решётку радиатора, которая незаметно "перетекает" в дневные ходовые огни. Основной же блок оптики расположен ниже, в переднем бампере. В задней части протянулся единый элемент фонарей. Габариты Tiggo 3x не изменились и составляют 4200 х 1760 х 1570 мм при колёсной базе 2555 мм. Для сравнения: он на 118 мм короче, 71 мм уже и 92 мм ниже, чем Chery Tiggo 4 Pro.

Кроссовер Chery Tiggo 3x нового поколения

В салоне Chery Tiggo 3x расположен 10,25-дюймовый сенсорный экран. Под ним установлен блок физических кнопок для управления системой климат-контроля. Центральный тоннель кроссовера довольно узкий, что неудивительно при его размерах. Приборная панель тут аналоговая с небольшим 3,5-дюймовым цифровым экраном. Отметим, что салон 3x сильно уступает интерьеру Omoda 3. Последний выделяется блоком из двух экранов, более аккуратным рычагом переключения передач и иным расположением физических кнопок.

Салон кроссовера Chery Tiggo 3x нового поколения в топовой комплектации

В движение Chery Tiggo 3x приводит атмосферный 4-цилиндровый двигатель ёмкостью 1,5 литра и мощностью 116 л.с. и крутящим моментом 143 Нм. Он работает в паре с 5-ступенчатой "механикой" или вариатором. Заявленный расход топлива 3х в смешанном цикле незначительно превышает 7 л / 100 км.

Как оснащается и сколько стоит Chery Tiggo 3x

Цены на кроссовер Chery Tiggo 3x нового поколения / фото из соцсети

Стартовая комплектация Chery Tiggo 3x стоит 59,9 тысячи юаней. За такую цену покупатель получает довольно "спартанский" автомобиль. Так, эта комплектация оснащается передними подушками безопасности и системами ABS и EBD. А вот та же система ESC этой версии недоступна. Передние сиденья лишены обогрева, в салоне всего два аудиодинамика, да и центральный экран диагональю всего 9 дюймов вместо 10,25.

Следующая комплектация оснащается вариатором и стоит уже 69,9 тысячи юаней. По сути, эта версия отличается от стартовой типом коробки передач, люком и бесключевым доступом. А вот "топовое" исполнение за 74,9 тысячи юаней радует большим спектром опций. Так, передние сиденья такого кроссовера оснащены обогревом. Также ему доступны 4 динамика, AutoHold, системы помощи при старте в гору и при спуске. А вишенкой на торте становится полностью светодиодная оптика.

Салон кроссовера Chery Tiggo 3x нового поколения в средней комплектации

***

С первого взгляда видно, что Tiggo 3x - представитель сегмента кроссоверов под названием "дёшево и сердито". И этот подход не удалось спрятать за новой броской внешностью. В то же время Omoda 3 выглядит интереснее как минимум дизайном интерьера. Вероятно, его функциональное оснащение также будет превосходить собрата, выпускаемого под брендом Chery.