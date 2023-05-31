Представлены Audi A6 и Audi A7 2024

Компания Audi готовится вскоре переработать свой модельный ряд с новыми названия для многих моделей, однако модели A6 и A7 пока остаются в линейке и получают несколько обновлений для в 2024 модельному году, передает Day.Az со ссылкой на caranddriver.

Изменения включают обновленную переднюю часть кузова, новый дизайн колес, а также новые функции, которые входят в стандартные комплектации машин. Это касается также моделей S6, S7 и A6 Allroad.

Передняя решетка и бамперы A6 и A7 были изменены, и между стандартной версией и пакетом S Line появилось больше различий. Покупателям будут колеса размером от 17 до 21 дюйма в Европе, а в США они поставляются стандартно с 19-дюймовыми колесами. Также изменится цветовая палитра.

Помощь при парковке теперь является стандартной функцией. Доступны различные версии внешнего вида, включая базовый, расширенный и S Line. Новые варианты внутренней отделки включают в себя дополнительные отделки из дерева и микрофибры, но Audi еще не поделилась фотографиями обновленного салона.

A6 стандартно поставляется с 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 261 л.с. и 3,0-литровым V6 с турбонаддувом мощностью 335 л.с. A7 стандартно поставляется с V6, а S6 и S7 имеют более мощный 444-сильный турбированный 2,9-литровый V6.

Цены будут объявлены дополнительно, продажи стартуют в конце года.