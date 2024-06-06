Продажи Toyota Tundra и Lexus LX остановились

Toyota отзывает в США большие внедорожники Toyota Tundra и Lexus LX из-за проблем с двигателем V6: он может выйти из строя, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Почему так происходит, в компании пока не знают: полагают, что при сборке с деталей не был удален механический мусор - он приводит к сбоям в работе мотора и потере мощности. В худшем случае двигатель может сломаться. Компания даже остановила продажи 83 машин, которые уже должны были быть переданы владельцам.

Всего под отзыв попало более 100 тыс. внедорожников, произведенных в 2022 и 2023 года: из них 98,6 тыс. Toyota Tundra и 3,5 тыс. Lexus LX.

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