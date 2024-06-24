Xiaomi вывел на тесты кроссовер

Китайский IT-гигант Xiaomi вывел на дорожные испытания свою вторую модель. Шпионские фотографии с тестов электрического кроссовера, который пока известен под индексом MX11, выложило издание CarNewsChina. По его данным, официальная премьера новинки состоится в 2025 году, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Основным конкурентом Xiaomi MX11 станет Tesla Model Y. На снимках фотошпионов вседорожник пока скрыт под камуфляжем. Однако уже сейчас на них можно рассмотреть купеобразный кузов автомобиля и лидар на его крыше. В целом новинка будет выполнена, скорее всего, в одной стилистике с седаном Xiaomi SU7.

Выпуск автомобиля наладят на заводе BAIC Group в Пекине. Все технические характеристики MX11 пока держатся в секрете. Не исключено, что новинка позаимствует силовую установку у SU7.

Этот седан можно купить с одним электромотором мощностью 299 л.с., который питает батарея емкостью 73,6 кВт·ч. Запас хода заднеприводного электрокара составляет 700 км. Модификация модели под названием SU7 Pro оборудована таким же электромотором, но более мощным аккумулятором (94,3 кВт·ч). На одном заряде такой Xiaomi SU7 может проехать 830 км.

Топовый Xiaomi SU7 Max получил электрическую двухмоторную установку с системой полного привода. Суммарная мощность такого седана - 673 л.с. и 838 Н·м крутящего момента.

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