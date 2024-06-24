За уникальный Mitsubishi Pajero Evolution идут торги

За редчайший экземпляр Mitsubishi Pajero Evolution 1997 года выпуска в данный момент на аукционе, который закончится уже завтра, предлагают 36 666 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Bring a Trailer.

Модель была выпущена тиражом около 2700 единиц, она была создана для участия в легендарном ралли-марафоне "Париж-Дакар". Автомобиль оснащен 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 275 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Особенностями модели являются полностью независимая подвеска и система полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и понижающим рядом. Внешне Pajero Evolution отличается агрессивным бодикитом, расширенными колесными арками и массивным спойлером.

Автомобиль находится в отличном состоянии, несмотря на пробег в 98 тыс. км. Интерьер автомобиля оснащен спортивными креслами Recar и климат-контролем.

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