Названа главная проблема электромобилей

Исследователи JD Power заявили, что поломки электрокаров чаще всего связаны с программным обеспечением. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Verge.

Аналитики изучили случаи поломок электромобилей, гибридных автомобилей и машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Как оказалось, электромобили и подключаемые гибриды ломались чаще автомобилей с ДВС практически по каждому параметру - двигатель, ходовая часть, топливные узлы и так далее.

Согласно опросу, на 100 бензиновых и дизельных автомобилей пришлось 180 случаев ремонта, на 100 электрокаров - 266 случаев. На основе собранных данных специалисты смогли назвать главную проблему электрического транспорта - программное обеспечение. Практически всегда неполадки были связаны с электроникой.

По словам эксперта JD Power Фрэнка Хэнли, критических поломок электрокаров и гибридных автомобилей было зафиксировано в три раза больше, чем у машин с ДВС. По словам Хэнли, в случае таких неполадок автомобиль нельзя отвезти к дилеру и потребовать ремонта - проблема нуждается в исправлении на более высоком техническом уровне.

В материале The Verge назвали современные электрокары "компьютерами на колесах". Журналисты отметили, что автоиндустрия "хаотично гонится за тем, чтобы впихнуть в свои модели как можно больше ПО".