ЕС ввел крупные пошлины на электромобили из Китая

ЕС ввел предварительные временные пошлины на электрические автомобили из Китая. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, пошлины составляют от 17,4% до 38,1% в зависимости от автопроизводителя.



Самые низкие пошлины ввели для BYD (17,4%), самые высокие - для SAIC (38,1%). Такая ставка будет прибавляться к стандартной пошлине в размере 10%.



Издание сообщило, что в ЕС недовольны господдержкой, которую Пекин оказывает своим производителям, Брюссель считает, что госсубсидии в этой области могут нанести ущерб европейской промышленности.



По оценкам Еврокомиссии, доля китайских электрокаров на рынке ЕС выросла до 8% в этом году с менее чем 1% в 2019 году и может достичь 15% в 2025 году.

Временные пошлины ЕС вступили в силу к 4 июля, а расследование, которое решит, оставить ли пошлины временными или ввести их окончательно, продлится до 2 ноября.

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