Представлен Chery Tiggo 8 2024 New Edition

Chery вывела на домашний рынок новую версию кроссовера Tiggo 8, машина так и называется - Tiggo 8 2024 New Edition. Новинка предлагается в двух вариантах: 5-местном за 21,1 тыс. долларов и 7-местном за 21,5 тыс. долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

New Edition - это топовая версия кроссовера. В оснащение входят 18-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, электропривод складывания наружных зеркал, цифровая приборная панель с 7-дюймовым экраном и медиасистема с экраном диагональю 10 дюймов.

Габариты кроссовера составляют 4700 × 1860 × 1746 мм, колесная база - 2710 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с., он сочетается с 6-ступенчатым "роботом". Средний расход топлива, согласно методике NEDC, составляет 7,4 л/100 км.