Xiaomi получила право производить автомобили

Китайская корпорация Xiaomi получила квалификацию производителя автомобилей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание CnEVPost.

Соответствующее разрешение выдало Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая. Журналисты медиа объяснили, что с этого момента компания имеет право самостоятельно проектировать, производить и выпускать транспортные средства, не привлекая сторонних подрядчиков.

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