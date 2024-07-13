https://news.day.az/autonews/1674604.html Xiaomi получила право производить автомобили
Xiaomi получила право производить автомобили
Китайская корпорация Xiaomi получила квалификацию производителя автомобилей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание CnEVPost.
Соответствующее разрешение выдало Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая. Журналисты медиа объяснили, что с этого момента компания имеет право самостоятельно проектировать, производить и выпускать транспортные средства, не привлекая сторонних подрядчиков.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре