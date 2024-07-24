Прибыль Tesla рухнула

Чистая прибыль американского автопроизводителя Tesla по итогам второго квартала составила $1,48 млрд. Это минимальный показатель за последние пять лет, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фоне разочаровывающей отчетности акции компании на предторгах упали более чем на 9%, опустившись до $224,07 за баррель (данные на 15:41 мск).

Tesla уже четыре квартала подряд не достигает целевых показателей прибыли, отметил инвестиционный аналитик AJ Bell Дэн Коутсворт.

"Они много говорят о роботакси, гуманоидных роботах и ​​автономном вождении, что представляет собой захватывающую историю для инвесторов, но не умаляет того факта, что это потенциальные богатства завтрашнего дня, а не сегодняшнего", - подчеркнул эксперт.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!