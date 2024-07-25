Ferrari будет принимать биткоин за автомобили

Итальянский производитель люксовых автомобилей Ferrari расширяет возможности оплаты криптовалютой для клиентов своих дилеров в Европе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

По словам представителей компании, при оплате в криптовалютах не взимаются комиссии или надбавки, а цены на авто не меняются.



В планах итальянского автопроизводителя к концу 2024 года расширить программу на других дилеров своей международной сети - в странах, где криптовалюты являются законным платежным средством.

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