https://news.day.az/autonews/1677218.html Ferrari будет принимать биткоин за автомобили
По словам представителей компании, при оплате в криптовалютах не взимаются комиссии или надбавки, а цены на авто не меняются.
Ferrari будет принимать биткоин за автомобили
Итальянский производитель люксовых автомобилей Ferrari расширяет возможности оплаты криптовалютой для клиентов своих дилеров в Европе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.
По словам представителей компании, при оплате в криптовалютах не взимаются комиссии или надбавки, а цены на авто не меняются.
В планах итальянского автопроизводителя к концу 2024 года расширить программу на других дилеров своей международной сети - в странах, где криптовалюты являются законным платежным средством.
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