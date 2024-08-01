Hyundai отзывает в США 49 тысяч авто

Автомобильная компания Hyundai Motor America отзывает в США более 49 тысяч машин в связи с выявлением в них непреднамеренной активации и отключения подушек безопасности. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американское Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Проложенная в полу автомобилей электропроводка может тереться о сиденье второго ряда со стороны пассажира и повреждаться, что может привести к непреднамеренному раскрытию подушек безопасности или помешать раскрытию подушек безопасности при столкновении", - издание приводит заявление NHTSA.

Уточняется, что отзыву подлежат Hyundai Santa Fe и Hyundai Santa Fe HEV 2004 года выпуска.

Помимо этого, Hyundai Motor America отзовет еще 12 тысяч выпущенных в США автомобилей в связи с обнаружением других проблем.

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