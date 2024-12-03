Раскрыт секретный макет Chevrolet Niva от итальянского ателье Bertone - ФОТО
Секретный макет Chevrolet Niva от ателье Bertone показали через 15 лет. Телеграм-канал "Автопоток" поделился снимками полноразмерного шоу-кара конца 2000-х. Тогда один из проектов рестайлинга Chevrolet Niva заказали мастерам Bertone, но результат широкой публике не продемонстрировали: снимки появились в Сети только сейчас. Отечественный автомобиль могли доработать в стиле американских рамных пикапов и внедорожников, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
В те годы Chevrolet Niva выпускалась на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ, и стороны не согласились с радикальным проектом Bertone: менять все внешние панели, кроме крыши, оказалось дорого. В серию пошёл более консервативный рестайлинг: в 2009 году внедорожник обрел другую светотехнику и пластиковый обвес, но штампованные детали не тронули.
Любопытно, что в проекте Bertone конца 2000-х угадываются черты Trailblazer и других более дорогих моделей GM тех времен: сходство добавляют характерные фары и решётка радиатора. Однако в тот момент считалось, что жизненный цикл Chevrolet Niva подходит к концу, а инвестиции в полное обновление оснастки не окупятся. В 2014 году абсолютно новый отечественный внедорожник предвосхитил концепт-кар на Московском автосалоне.
В итоге обновление "Нивы" пошло по другому пути, и в отставку модель не собирается. В 2025 году внедорожник получит светодиодные фары, новый бампер и решётку радиатора, а под капотом ожидают восьмиклапанный двигатель объёмом 1,8 литра.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре