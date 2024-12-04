У пикапа Mazda появился более мощный мотор и новый автомат

Рамный пикап Mazda BT-50 после рестайлинга сменил базовый двигатель 1.9 RZ4E на улучшенную и форсированную версию 2.2 RZ4F мощностью 163 л.с. (400 Нм), а вместо 6-ступенчатого автомата появился 8-ступенчатый той же фирмы Aisin. Об этом сообщили в пресс-службе Mazda, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновленный пикап стал экономичнее - расход дизеля снизился на 10%. Остался в строю и старший трехлитровый турбодизель 4JJ3 (190 сил, 450 Нм), который работает вместе со старым 6-ступенчатым автоматом.

Сообщается, что в Таиланде принимают заявки на рестайлинговую модель, которая построена на основе пикапа Isuzu D-Max и производится на том же заводе. В самой простой моноприводной комплектации машина стоит 762 тыс. тайских батов, но полноприводные версии с богатым салоном и четырехдверной кабиной стоят почти вдвое дороже.