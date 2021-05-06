Самир Нуриев: Восстановительные и созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях находятся в центре постоянного внимания главы государства

В видеоформате состоялось очередное, 5-е заседание Координационного штаба, созданного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открывая заседание, руководитель Администрации Президента и Штаба Самир Нуриев отметил, что восстановительные и созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях находятся в центре постоянного внимания главы государства, определены важные направления предстоящей деятельности.

Самир Нуриев сказал, что, как отметил Президент Ильхам Алиев, Армения разорила наши города и села на освобожденных от оккупации землях, сравняла с землей исторические и религиозные памятники, и это требует проведения крупномасштабного планирования и восстановительных работ.

На заседании были заслушаны доклады о представляющей решающее значение работе по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, подготовке Государственной программы "Восстановление и устойчивое развитие освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики на 2021-2025-е годы", возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края, энергоснабжению, в частности, вопросам "Зеленой энергии", градостроительству и созданию инфраструктуры транспорта и связи, а также работе, осуществляемой в рамках проводимого Университетом АДА исследования "Подготовка предложений по прогнозированию и эффективной организации репатриации на постконфликтные территории Азербайджана", и результатах проведенных опросов, даны соответствующие поручения.

На заседании в соответствии с поручениями главы государства была подчеркнута важность проведения работ с учетом сочетания высоких темпов и качества.