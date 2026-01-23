Milli Məclisdə dayanıqlı şəhərsalma və urbanizasiya prosesləri ilə bağlı konfrans keçiriləcək
Milli Məclisdə dayanıqlı şəhərsalma, urbanizasiya prosesləri və sosial hüquqlarla bağlı konfrans keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün İş Planına daxil edilib.
Belə ki, yaz sessiyasında komitədə Azərbaycan Respublikasında 2026-cı ilin "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanda dayanıqlı şəhərsalma, urbanizasiya prosesləri və sosial hüquqlarla bağlı konfransın keçirilməsi planlaşdırılır.
Həmçinin, "Yeni dünya düzəni və mövcud qlobal geosiyasi proseslər fonunda insan hüquqları: çağırışlar və yeni baxışlar" mövzusunda və rəqəmsal suverenliyin qorunması, dezinformasiyaya, "deepfake" və manipulyasiya texnologiyalarına qarşı hüquqi və institusional mexanizmlərin gücləndirilməsi sahəsində icmalın hazırlanması İş Planına daxil edilib.
