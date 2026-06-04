Şirniyyatın bədənə bu təsirlərini MÜTLƏQ BİLMƏLİSİNİZ
Həftədə bir dəfə şirniyyat yemək sağlamlığa zərər verməsə də gündəlik istehlak müəyyən dəyişikliklərə səbəb ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, artıq şəkər ürək xəstəlikləri riskini artırır, doymuş yağlar isə qaraciyər sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər.
Buna görə də əlavə şəkərin və doymuş yağların qəbulunu məhdudlaşdırmaq vacibdir.
Digər tərəfdən, kiçik porsiyada gündəlik şirniyyat yemək qidalanmaya münasibəti sağlamlaşdırır, yeməkdən zövq almağı və həddən artıq yemək riskini azaldır. Şirniyyat seçimində təbii şəkər, meyvə, qoz-fındıq və tam taxıllı un kimi faydalı tərkiblərə üstünlük vermək tövsiyə olunur.
Bəzi şirniyyatlar isə kalsium və digər vacib qida maddələri ilə zəngindir. Süd məhsulları, qoz, toxum və tünd şokolad tərkibli desertlər antioksidantlar, sağlam yağlar və zülal təmin edir. Optimal balans üçün şirniyyatları seçərkən bu faydalı tərkibləri nəzərə almaq və həkim məsləhəti ilə fərdi qida rejimini tənzimləmək vacibdir.
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