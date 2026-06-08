Nikol Paşinyan Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərində partiyasının qələbəsini elan edib
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan 7 iyun 2026-cı ildə ölkədə keçirilən parlament seçkilərində hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının qələbəsini elan etdi.
Day.Az xəbər verir ki, o, bu barədə seçkilərin nəticələri ilə bağlı keçirilən brifinqdə jurnalistlərə bildirib.
Paşinyan çıxışında vurğuladı ki, əldə edilən nəticələr onun siyasi qüvvəsinə ölkənin qanunverici orqanında mütləq əksəriyyəti saxlamağa və koalisiya ittifaqlarının yaradılmasından yayınmağa imkan verir.
"Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası hökuməti təkbaşına formalaşdıracaq. Bu müddət ərzində bizə inanan və bizi dəstəkləyən tərəfdarlarımıza təşəkkür edirəm. Həmçinin şübhə ilə yanaşan, lakin buna baxmayaraq bizi dəstəkləyənlərə - və xüsusən də - təşəkkür edirəm. Bu, tarixi bir qələbədir. Şübhəsiz ki, Ermənistan Respublikasının sabitliyini və gələcək inkişafını təmin edəcək tarixi bir qələbə. Və əlbəttə ki, davamlı və institusional olaraq təmin edilmiş bir sülhümüz olacaq", - deyə Nikol Paşinyan bildirib.
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